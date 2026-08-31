Партийный список «Справедливой России» на выборы в нижегородское заксобрание
«Справедливая Россия» выдвинула 56 кандидатов по партийному списку на выборы в законодательное собрание Нижегородской области (ЗС НО) восьмого созыва. Возглавила список действующий руководитель фракции, председатель реготделения Татьяна Гриневич.
Руководитель НРО "Справедливой России" Татьяна Гриневич
Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ
Также в тройке — два муниципальных депутата: Роман Лаптев из Арзамаса и Сергей Чендырин из Дзержинска. Есть один кандидат с судимостью — депутат гордумы Дзержинска Михаил Носов.
В текущем созыве заксобрания справедливороссов также представляет Алексей Фролов, он на выборы не идет.
«Ъ-Приволжье» свел основную информацию о кандидатах в депутаты заксобрания Нижегородской области восьмого созыва по партийному списку «Справедливой России». Номера территорий, к которым относятся региональные группы, совпадают с номерами одномандатных округов.
Общая часть
- Татьяна Борисовна Гриневич 1976 г. р., руководитель фракции в ЗС НО;
- Роман Валентинович Лаптев 1979 г. р., заместитель гендиректора ООО «МежРайОбъединение – депо», депутат гордумы Арзамаса;
- Сергей Владимирович Чендырин 1971 г. р., директор ООО «ПромВектор», депутат гордумы Дзержинска.
Группа №1
- Игорь Валентинович Зубарев 1969 г. р., предприниматель;
- Александр Константинович Шевчук 1992 г. р., механик у предпринимателя Игоря Зубарева.
Группа №2
- Виктор Николаевич Гарушин 1989 г. р., контролер по выпуску машин у ИП Зубарев А.И.
Группа №3
- Нина Николаевна Селихова 1998 г. р., помощник депутата ЗС НО;
- Николай Георгиевич Евдокимов 2005 г. р., помощник депутата ЗС НО.
Группа №4
- Андрей Владимирович Панягин 1986 г. р., предприниматель;
- Ирина Николаевна Бурцева 1977 г.р., младший воспитатель детского сада №180.
Группа №5
- Евгений Вячеславович Лепехин 1965 г. р., начальник отдела администрации Волжского бассейна внутренних водных путей;
- Сергей Николаевич Кузнецов 1979 г. р., самозанятый;
- Роман Любомирович Тян 1999 г. р., самозанятый.
Группа №6
- Павел Андреевич Куварзин 1991 г. р., техник ООО «Система ПБО»;
- Ольга Александровна Лобастова 197 г. р., помощник депутата гордумы Нижнего Новгорода.
Группа №7
- Геннадий Юрьевич Шипилов 1963 г. р., начальник отдела по гражданской обороне Нижегородского областного клинического онкоцентра;
- Наталья Евгеньевна Голунова 1979 г. р., председатель правления ТСЖ «Штеменко, 3».
Группа №8
- Алексей Алексеевич Кожухов 1983 г. р., директор АНО «СК Центр спортивного воспитания», депутат гордумы Нижнего Новгорода;
- Ирина Николаевна Ефимова 1962 г. р., замначальника отдела олимпиадного движения ННГУ им. Лобачевского;
- Елена Павловна Ковровская 1953 г. р., пенсионер.
Группа №9
- Анна Валерьевна Татаринцева 1977 г. р., директор БФ «Доброе дело»;
- Михаил Юрьевич Евстифеев 1983 г. р., предприниматель, депутат гордумы Нижнего Новгорода.
Группа №10
- Андрей Николаевич Боков 1982 г. р., директор ООО «Рассвет-НН».
Группа №11
- Михаил Геннадьевич Голубчиков 1972 г. р., председатель общественной организации «Братство Ветеранов 245 полка»;
- Михаил Евгеньевич Носов 1975 г. р., директор ООО «Спецзастройщик Быт-Сервис», депутат гордумы Дзержинска; имеется судимость по ч. 1 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»);
- Илья Иванович Атишев 1975 г. р., директор ООО «Независимая экспертная компания».
Группа №12
- Нина Александровна Аранович 1985 г. р., директор ФОК «Ока»;
- Сергей Владимирович Абрашин 1991 г. р., учитель школы №13;
- Анна Михайловна Ершова 1998 г. р., главный бухгалтер ООО «Диск».
Группа №13
- Елена Михайловна Крылова 1983 г. р., директор Павловского исторического музея, член совета депутатов Павловского округа;
- Алексей Валентинович Городсков 1975 г. р., мастер производственного обучения Сосновского агропромышленного техникума.
Группа №14
- Наталия Геннадьевна Логинова 1970 г. р., специалист фонда «Центр защиты прав граждан»;
- Данила Александрович Искоркин 2002 г. р., предприниматель.
Группа №15
- Марина Алексеевна Лютина 1995 г. р., воспитатель детсада «Светлячок»;
- Ксения Петровна Гриневич 2000 г. р., тренер спортшколы «Радий».
Группа №16
- Игорь Викторович Чураков 1991 г. р., станочник РФЯЦ ВНИИЭФ;
- Наталья Геннадьевна Бандакова 1965 г. р., менеджер АО «ДБ Авангард»;
- Инна Викторовна Лыско 1964 г. р., начальник отдела по ГО и ЧС МУП «Горводоканал».
Группа №17
Дмитрий Вячеславович Сигачев 1990 г. р., директор школы №2 имени Пушкина;
Андрей Евгеньевич Гусев 1971 г. р., предприниматель, депутат гордумы Арзамаса.
Группа №18
- Владимир Александрович Иванцов 1986 г. р., супервайзер ООО «Альбион – 2002», член совета депутатов Починковского округа.
Группа №19
- Александр Иванович Кляузов 1952 г. р., пенсионер Минобороны РФ, член совета депутатов Дальнеконстантиновского округа;
- Владимир Николаевич Веселов 1979 г. р., директор ООО «Веселов», член совета депутатов Княгининского округа;
- Александр Романович Коннов 1975 г. р., глава КФХ, член совета депутатов Гагинского округа.
Группа №20
- Наталья Владимировна Добровольцева 1973 г. р., воспитатель детсада «Солнышко», член совета депутатов Спасского округа;
- Ольга Юрьевна Платонова 1972 г. р., директор Сеченовской детской школы искусств, член совета депутатов Сеченовского округа.
Группа №21
- Анна Дмитриевна Разумкова 2002 г. р., помощник депутата ЗС НО;
- Андрей Петрович Крылов 1974 г. р., зампредседателя совета депутатов Балахнинского округа;
- Артем Владимирович Савичев 1990 г. р., директор школы №2.
Группа №22
- Вячеслав Петрович Сухарев 1967 г. р., замдиректора ООО «Медцентр ЭкоМед+Дент», депутат Земского собрания Городецкого округа;
- Михаил Владимирович Филиппов 1973 г. р., директор ООО «Радуга».
Группа №23
- Сергей Михайлович Чулков 1986 г. р., гендиректор ООО «Строймонтажгрупп», член совета депутатов муниципального округа Бор;
- Сергей Александрович Алешкин 1988 г. р., гендиректор ООО «Партс деливери»;
- Татьяна Ивановна Ляскевич 1996 г. р., педагог центра внешкольной работы «Алиса».
Группа №24
- Игорь Васильевич Яров 1986 г. р., гендиректор ООО «Люмен», член совета депутатов Воскресенского округа;
- Никита Валерьевич Краев 1990 г. р., гендиректор ООО «Феникс».
Группа №25
- Александр Федорович Скворцов 1990 г. р., директор ФОК г. Урень, член совета депутатов Уренского округа;
- Александр Владимирович Мартынов 1989 г. р., домохозяин, член совета депутатов Шахуньи.