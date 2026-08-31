Партийный список «Справедливой России» на выборы в нижегородское заксобрание

«Справедливая Россия» выдвинула 56 кандидатов по партийному списку на выборы в законодательное собрание Нижегородской области (ЗС НО) восьмого созыва. Возглавила список действующий руководитель фракции, председатель реготделения Татьяна Гриневич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель НРО "Справедливой России" Татьяна Гриневич

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ Руководитель НРО "Справедливой России" Татьяна Гриневич

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

Также в тройке — два муниципальных депутата: Роман Лаптев из Арзамаса и Сергей Чендырин из Дзержинска. Есть один кандидат с судимостью — депутат гордумы Дзержинска Михаил Носов.

В текущем созыве заксобрания справедливороссов также представляет Алексей Фролов, он на выборы не идет.

«Ъ-Приволжье» свел основную информацию о кандидатах в депутаты заксобрания Нижегородской области восьмого созыва по партийному списку «Справедливой России». Номера территорий, к которым относятся региональные группы, совпадают с номерами одномандатных округов.

Общая часть

Татьяна Борисовна Гриневич 1976 г. р., руководитель фракции в ЗС НО; Роман Валентинович Лаптев 1979 г. р., заместитель гендиректора ООО «МежРайОбъединение – депо», депутат гордумы Арзамаса; Сергей Владимирович Чендырин 1971 г. р., директор ООО «ПромВектор», депутат гордумы Дзержинска.

Группа №1

Игорь Валентинович Зубарев 1969 г. р., предприниматель; Александр Константинович Шевчук 1992 г. р., механик у предпринимателя Игоря Зубарева.

Группа №2

Виктор Николаевич Гарушин 1989 г. р., контролер по выпуску машин у ИП Зубарев А.И.

Группа №3

Нина Николаевна Селихова 1998 г. р., помощник депутата ЗС НО; Николай Георгиевич Евдокимов 2005 г. р., помощник депутата ЗС НО.

Группа №4

Андрей Владимирович Панягин 1986 г. р., предприниматель; Ирина Николаевна Бурцева 1977 г.р., младший воспитатель детского сада №180.

Группа №5

Евгений Вячеславович Лепехин 1965 г. р., начальник отдела администрации Волжского бассейна внутренних водных путей; Сергей Николаевич Кузнецов 1979 г. р., самозанятый; Роман Любомирович Тян 1999 г. р., самозанятый.

Группа №6

Павел Андреевич Куварзин 1991 г. р., техник ООО «Система ПБО»; Ольга Александровна Лобастова 197 г. р., помощник депутата гордумы Нижнего Новгорода.

Группа №7

Геннадий Юрьевич Шипилов 1963 г. р., начальник отдела по гражданской обороне Нижегородского областного клинического онкоцентра; Наталья Евгеньевна Голунова 1979 г. р., председатель правления ТСЖ «Штеменко, 3».

Группа №8

Алексей Алексеевич Кожухов 1983 г. р., директор АНО «СК Центр спортивного воспитания», депутат гордумы Нижнего Новгорода; Ирина Николаевна Ефимова 1962 г. р., замначальника отдела олимпиадного движения ННГУ им. Лобачевского; Елена Павловна Ковровская 1953 г. р., пенсионер.

Группа №9

Анна Валерьевна Татаринцева 1977 г. р., директор БФ «Доброе дело»; Михаил Юрьевич Евстифеев 1983 г. р., предприниматель, депутат гордумы Нижнего Новгорода.

Группа №10

Андрей Николаевич Боков 1982 г. р., директор ООО «Рассвет-НН».

Группа №11

Михаил Геннадьевич Голубчиков 1972 г. р., председатель общественной организации «Братство Ветеранов 245 полка»; Михаил Евгеньевич Носов 1975 г. р., директор ООО «Спецзастройщик Быт-Сервис», депутат гордумы Дзержинска; имеется судимость по ч. 1 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»); Илья Иванович Атишев 1975 г. р., директор ООО «Независимая экспертная компания».

Группа №12

Нина Александровна Аранович 1985 г. р., директор ФОК «Ока»; Сергей Владимирович Абрашин 1991 г. р., учитель школы №13; Анна Михайловна Ершова 1998 г. р., главный бухгалтер ООО «Диск».

Группа №13

Елена Михайловна Крылова 1983 г. р., директор Павловского исторического музея, член совета депутатов Павловского округа; Алексей Валентинович Городсков 1975 г. р., мастер производственного обучения Сосновского агропромышленного техникума.

Группа №14

Наталия Геннадьевна Логинова 1970 г. р., специалист фонда «Центр защиты прав граждан»; Данила Александрович Искоркин 2002 г. р., предприниматель.

Группа №15

Марина Алексеевна Лютина 1995 г. р., воспитатель детсада «Светлячок»; Ксения Петровна Гриневич 2000 г. р., тренер спортшколы «Радий».

Группа №16

Игорь Викторович Чураков 1991 г. р., станочник РФЯЦ ВНИИЭФ; Наталья Геннадьевна Бандакова 1965 г. р., менеджер АО «ДБ Авангард»; Инна Викторовна Лыско 1964 г. р., начальник отдела по ГО и ЧС МУП «Горводоканал».

Группа №17

Дмитрий Вячеславович Сигачев 1990 г. р., директор школы №2 имени Пушкина;

Андрей Евгеньевич Гусев 1971 г. р., предприниматель, депутат гордумы Арзамаса.

Группа №18

Владимир Александрович Иванцов 1986 г. р., супервайзер ООО «Альбион – 2002», член совета депутатов Починковского округа.

Группа №19

Александр Иванович Кляузов 1952 г. р., пенсионер Минобороны РФ, член совета депутатов Дальнеконстантиновского округа; Владимир Николаевич Веселов 1979 г. р., директор ООО «Веселов», член совета депутатов Княгининского округа; Александр Романович Коннов 1975 г. р., глава КФХ, член совета депутатов Гагинского округа.

Группа №20

Наталья Владимировна Добровольцева 1973 г. р., воспитатель детсада «Солнышко», член совета депутатов Спасского округа; Ольга Юрьевна Платонова 1972 г. р., директор Сеченовской детской школы искусств, член совета депутатов Сеченовского округа.

Группа №21

Анна Дмитриевна Разумкова 2002 г. р., помощник депутата ЗС НО; Андрей Петрович Крылов 1974 г. р., зампредседателя совета депутатов Балахнинского округа; Артем Владимирович Савичев 1990 г. р., директор школы №2.

Группа №22

Вячеслав Петрович Сухарев 1967 г. р., замдиректора ООО «Медцентр ЭкоМед+Дент», депутат Земского собрания Городецкого округа; Михаил Владимирович Филиппов 1973 г. р., директор ООО «Радуга».

Группа №23

Сергей Михайлович Чулков 1986 г. р., гендиректор ООО «Строймонтажгрупп», член совета депутатов муниципального округа Бор; Сергей Александрович Алешкин 1988 г. р., гендиректор ООО «Партс деливери»; Татьяна Ивановна Ляскевич 1996 г. р., педагог центра внешкольной работы «Алиса».

Группа №24

Игорь Васильевич Яров 1986 г. р., гендиректор ООО «Люмен», член совета депутатов Воскресенского округа; Никита Валерьевич Краев 1990 г. р., гендиректор ООО «Феникс».

Группа №25

Александр Федорович Скворцов 1990 г. р., директор ФОК г. Урень, член совета депутатов Уренского округа; Александр Владимирович Мартынов 1989 г. р., домохозяин, член совета депутатов Шахуньи.

Галина Шамберина