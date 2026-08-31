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Партийный список «Справедливой России» на выборы в нижегородское заксобрание

«Справедливая Россия» выдвинула 56 кандидатов по партийному списку на выборы в законодательное собрание Нижегородской области (ЗС НО) восьмого созыва. Возглавила список действующий руководитель фракции, председатель реготделения Татьяна Гриневич.

Руководитель НРО "Справедливой России" Татьяна Гриневич

Руководитель НРО "Справедливой России" Татьяна Гриневич

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

Руководитель НРО "Справедливой России" Татьяна Гриневич

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

Также в тройке — два муниципальных депутата: Роман Лаптев из Арзамаса и Сергей Чендырин из Дзержинска. Есть один кандидат с судимостью — депутат гордумы Дзержинска Михаил Носов.

В текущем созыве заксобрания справедливороссов также представляет Алексей Фролов, он на выборы не идет.

«Ъ-Приволжье» свел основную информацию о кандидатах в депутаты заксобрания Нижегородской области восьмого созыва по партийному списку «Справедливой России». Номера территорий, к которым относятся региональные группы, совпадают с номерами одномандатных округов.

Общая часть

  1. Татьяна Борисовна Гриневич 1976 г. р., руководитель фракции в ЗС НО;
  2. Роман Валентинович Лаптев 1979 г. р., заместитель гендиректора ООО «МежРайОбъединение – депо», депутат гордумы Арзамаса;
  3. Сергей Владимирович Чендырин 1971 г. р., директор ООО «ПромВектор», депутат гордумы Дзержинска.

Группа №1

  1. Игорь Валентинович Зубарев 1969 г. р., предприниматель;
  2. Александр Константинович Шевчук 1992 г. р., механик у предпринимателя Игоря Зубарева.

Группа №2

  1. Виктор Николаевич Гарушин 1989 г. р., контролер по выпуску машин у ИП Зубарев А.И.

Группа №3

  1. Нина Николаевна Селихова 1998 г. р., помощник депутата ЗС НО;
  2. Николай Георгиевич Евдокимов 2005 г. р., помощник депутата ЗС НО.

Группа №4

  1. Андрей Владимирович Панягин 1986 г. р., предприниматель;
  2. Ирина Николаевна Бурцева 1977 г.р., младший воспитатель детского сада №180.

Группа №5

  1. Евгений Вячеславович Лепехин 1965 г. р., начальник отдела администрации Волжского бассейна внутренних водных путей;
  2. Сергей Николаевич Кузнецов 1979 г. р., самозанятый;
  3. Роман Любомирович Тян 1999 г. р., самозанятый.

Группа №6

  1. Павел Андреевич Куварзин 1991 г. р., техник ООО «Система ПБО»;
  2. Ольга Александровна Лобастова 197 г. р., помощник депутата гордумы Нижнего Новгорода.

Группа №7

  1. Геннадий Юрьевич Шипилов 1963 г. р., начальник отдела по гражданской обороне Нижегородского областного клинического онкоцентра;
  2. Наталья Евгеньевна Голунова 1979 г. р., председатель правления ТСЖ «Штеменко, 3».

Группа №8

  1. Алексей Алексеевич Кожухов 1983 г. р., директор АНО «СК Центр спортивного воспитания», депутат гордумы Нижнего Новгорода;
  2. Ирина Николаевна Ефимова 1962 г. р., замначальника отдела олимпиадного движения ННГУ им. Лобачевского;
  3. Елена Павловна Ковровская 1953 г. р., пенсионер.

Группа №9

  1. Анна Валерьевна Татаринцева 1977 г. р., директор БФ «Доброе дело»;
  2. Михаил Юрьевич Евстифеев 1983 г. р., предприниматель, депутат гордумы Нижнего Новгорода.

Группа №10

  1. Андрей Николаевич Боков 1982 г. р., директор ООО «Рассвет-НН».

Группа №11

  1. Михаил Геннадьевич Голубчиков 1972 г. р., председатель общественной организации «Братство Ветеранов 245 полка»;
  2. Михаил Евгеньевич Носов 1975 г. р., директор ООО «Спецзастройщик Быт-Сервис», депутат гордумы Дзержинска; имеется судимость по ч. 1 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»);
  3. Илья Иванович Атишев 1975 г. р., директор ООО «Независимая экспертная компания».

Группа №12

  1. Нина Александровна Аранович 1985 г. р., директор ФОК «Ока»;
  2. Сергей Владимирович Абрашин 1991 г. р., учитель школы №13;
  3. Анна Михайловна Ершова 1998 г. р., главный бухгалтер ООО «Диск».

Группа №13

  1. Елена Михайловна Крылова 1983 г. р., директор Павловского исторического музея, член совета депутатов Павловского округа;
  2. Алексей Валентинович Городсков 1975 г. р., мастер производственного обучения Сосновского агропромышленного техникума.

Группа №14

  1. Наталия Геннадьевна Логинова 1970 г. р., специалист фонда «Центр защиты прав граждан»;
  2. Данила Александрович Искоркин 2002 г. р., предприниматель.

Группа №15

  1. Марина Алексеевна Лютина 1995 г. р., воспитатель детсада «Светлячок»;
  2. Ксения Петровна Гриневич 2000 г. р., тренер спортшколы «Радий».

Группа №16

  1. Игорь Викторович Чураков 1991 г. р., станочник РФЯЦ ВНИИЭФ;
  2. Наталья Геннадьевна Бандакова 1965 г. р., менеджер АО «ДБ Авангард»;
  3. Инна Викторовна Лыско 1964 г. р., начальник отдела по ГО и ЧС МУП «Горводоканал».

Группа №17

Дмитрий Вячеславович Сигачев 1990 г. р., директор школы №2 имени Пушкина;

Андрей Евгеньевич Гусев 1971 г. р., предприниматель, депутат гордумы Арзамаса.

Группа №18

  1. Владимир Александрович Иванцов 1986 г. р., супервайзер ООО «Альбион – 2002», член совета депутатов Починковского округа.

Группа №19

  1. Александр Иванович Кляузов 1952 г. р., пенсионер Минобороны РФ, член совета депутатов Дальнеконстантиновского округа;
  2. Владимир Николаевич Веселов 1979 г. р., директор ООО «Веселов», член совета депутатов Княгининского округа;
  3. Александр Романович Коннов 1975 г. р., глава КФХ, член совета депутатов Гагинского округа.

Группа №20

  1. Наталья Владимировна Добровольцева 1973 г. р., воспитатель детсада «Солнышко», член совета депутатов Спасского округа;
  2. Ольга Юрьевна Платонова 1972 г. р., директор Сеченовской детской школы искусств, член совета депутатов Сеченовского округа.

Группа №21

  1. Анна Дмитриевна Разумкова 2002 г. р., помощник депутата ЗС НО;
  2. Андрей Петрович Крылов 1974 г. р., зампредседателя совета депутатов Балахнинского округа;
  3. Артем Владимирович Савичев 1990 г. р., директор школы №2.

Группа №22

  1. Вячеслав Петрович Сухарев 1967 г. р., замдиректора ООО «Медцентр ЭкоМед+Дент», депутат Земского собрания Городецкого округа;
  2. Михаил Владимирович Филиппов 1973 г. р., директор ООО «Радуга».

Группа №23

  1. Сергей Михайлович Чулков 1986 г. р., гендиректор ООО «Строймонтажгрупп», член совета депутатов муниципального округа Бор;
  2. Сергей Александрович Алешкин 1988 г. р., гендиректор ООО «Партс деливери»;
  3. Татьяна Ивановна Ляскевич 1996 г. р., педагог центра внешкольной работы «Алиса».

Группа №24

  1. Игорь Васильевич Яров 1986 г. р., гендиректор ООО «Люмен», член совета депутатов Воскресенского округа;
  2. Никита Валерьевич Краев 1990 г. р., гендиректор ООО «Феникс».

Группа №25

  1. Александр Федорович Скворцов 1990 г. р., директор ФОК г. Урень, член совета депутатов Уренского округа;
  2. Александр Владимирович Мартынов 1989 г. р., домохозяин, член совета депутатов Шахуньи.

Галина Шамберина