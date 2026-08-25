В Ярославле откроют выставку к 150-летию антрепренера Сергея Зимина

В Ярославском музее-заповеднике в этом году откроют выставку «Эффект оперы Зимина» к 150-летию антрепренера и мецената Сергея Зимина. Исполнителя работ для организации выставки ищет Бахрушинский театральный музей, указывается на сайте госзакупок.

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Фото: аукционная документация Визуализация выставки

Фото: аукционная документация

Выставка посвящена истории о том, как личное дело представителя известной семьи российских промышленников Сергея Зимина, мечтавшего об оперной сцене и создании собственного оперного театра, становится делом всей его жизни, а созданный им театр «Частная Опера С. И. Зимина» превращается в знаковое событие отечественной культуры.

На выставке представят свыше 500 экспонатов, в том числе оригиналы из музейного фонда России. Так, из Русского музея привезут эскиз панно «Принцесса Греза» Михаила Врубеля. В экспозиции также разместят оригиналы эскизов декораций, сценических костюмов и грима, афиш и программ, фотографий артистов в образах, архивных документов.

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Фото: аукционная документация Визуализация выставки

Фото: аукционная документация

Кроме того, будут представлены скульптурные портреты самого господина Зимина и оперного певца Леонида Собинова. В экспозиции будет четыре раздела: биография Сергея Зимина, культурная жизнь Москвы 1900-х, репертуар частного театра Зимина и итоги всех новаций и открытий Сергея Зимина.

Выставка будет сопровождаться профессиональным светом. По условиям контракта выставка должна быть готова к 30 сентября 2026 года. Демонтаж запланирован на 21 – 27 декабря 2026 года. Начальная цена контракта составляет 33,6 млн руб. Итоги конкурса подведут 11 сентября.