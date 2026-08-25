Имущество АО «Птицефабрика Белокалитвинская» продают за 671,5 млн рублей

Имущество обанкротившейся АО «Птицефабрика Белокалитвинская» выставлено на повторный аукцион с начальной ценой 671,5 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Конкурсный управляющий АО «Птицефабрика Белокалитвинская» Кирилл Коваленко объявил о повторных открытых торгах по реализации имущества предприятия. Аукцион пройдёт 5 октября 2026 года в электронной форме на площадке ООО «МЭТС».

АО «Птицефабрика Белокалитвинская» зарегистрирована в 1996 году в Ростовской области и на протяжении почти 30 лет занимается производством яиц сельскохозяйственной птицы. Финансовое положение компании характеризуется как критическое. Выручка в 2025 году выросла на 5,2% и составила 649,8 млн руб., однако чистый убыток достиг 481,9 млн руб., что в восемь раз меньше показателя предыдущего года. Рентабельность деятельности отрицательная, бизнес работает в убыток.

В состав лота входят движимое и недвижимое имущество птицефабрики: здания и сооружения, машины и оборудование, прицепы, автомобили, специализированная техника, земельные участки и прочее имущество. Часть активов находится в залоге у ПАО «Сбербанк», на часть наложены аресты.

Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены, задаток — 10% от начальной цены лота. Победителем признаётся участник, предложивший наибольшую цену. Заявки принимаются с 26 августа по 30 сентября 2026 года.

Предыдущие торги, проходившие в июле с начальной ценой 746 млн рублей, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Арбитражный суд Ростовской области в марте 2026 года признал Белокалитвинскую птицефабрику банкротом. Часть имущества предприятия находится у Сбербанка — на сумму почти 663 млн руб., на часть наложены аресты. Стоимость имущества, не находящегося в залоге, составляет около 82 млн руб.

Требования к птицефабрике предъявили ООО «Югпромстрой» (866 тыс. руб.), ООО «Ростовский бройлер» (2,6 млн руб.), ООО «Мегатрейд холдинг» (1,2 млн руб.), ООО «Южно-региональный регистратор» (146 тыс. руб.), ООО «Талан» (1,2 млн руб.) и Максим Кулешов (79,3 млн руб.). Основная часть долга предприятия (99 млн руб.) сложилась перед ООО «Райффайзен Агро».

Тат Гаспарян