И курица, и яйцо

Имущество АО «Птицефабрика Белокалитвинская» выставили на торги. Начальная цена лота, в которую входят земельные участки, животноводческая инфраструктура и транспорт, составляет более 746 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале «Федресурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Ростовской области имущество АО «Птицефабрика Белокалитвинская» выставили на аукцион с начальной ценой в более 746 млн руб. В состав единого лота входят зерносклад, столовая, котельная, склады, десятки птичников, земельные участки площадью 2,8 млн кв. м, порядка 50 легковых и грузовых автомобилей, инкубаторы и другое оборудование.

По словам экспертов, исходя из контекста конкретно этого банкротства, дробление было бы нежелательно как с юридической, так и с экономической точек зрения. Птицефабрика является технологически неразрывным комплексом, и разделение его на отдельные лоты резко бы снизило шансы на восстановление производства новым владельцем.

«Лот был бы интересен крупным игрокам, так как такие гиганты, как „Черкизово“, „Приосколье“ или „Дамате“, потенциально могли бы им заинтересоваться. Покупка проблемных региональных активов при должной стратегии может быть дополнительным ростом объемов производства — в этом случае готовый комплекс купить проще, чем вложиться и построить что-то новое»,— пояснила «Ъ-Ростов» управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова.

Однако эксперт отметила и вторую сторону вопроса, которая заключается в финансовых показателях предприятия и наличии иных проблем у предыдущего собственника.

По словам госпожи Владимировой, потенциальному покупателю придется вкладываться в полный перезапуск производства, из-за предыдущего падежа поголовья птицы закупать новое родительское стадо или инкубационное яйцо. То есть сверх цены лота могут потребоваться значительные вложения.

Согласно данным портала rusprofile, АО «Птицефабрика Белокалитвинская» зарегистрирована в 1996 году в Ростовской области и на протяжении почти 30 лет занимается производством яиц сельскохозяйственной птицы. Финансовое положение компании характеризуется как критическое. Выручка в 2025 году выросла на 5,2% и составила 649,8 млн руб., однако чистый убыток достиг 481,9 млн руб., что в восемь раз меньше показателя предыдущего года. Рентабельность деятельности отрицательная, бизнес работает в убыток.

Арбитражный суд Ростовской области в марте 2026 года признал Белокалитвинскую птицефабрику банкротом. Часть имущества предприятия находится у Сбербанка — на сумму почти 663 млн руб., на часть наложены аресты. Стоимость имущества, не находящегося в залоге, составляет около 82 млн руб.

Требования к птицефабрике предъявили ООО «Югпромстрой» (866 тыс. руб.), ООО «Ростовский бройлер» (2,6 млн руб.), ООО «Мегатрейд холдинг» (1,2 млн руб.), ООО «Южно-региональный регистратор» (146 тыс. руб.), ООО «Талан» (1,2 млн руб.) и Максим Кулешов (79,3 млн руб.). Основная часть долга предприятия (99 млн руб.) сложилась перед ООО «Райффайзен Агро».

Кроме того, птицефабрика задолжала министерству имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 21,3 млн руб. Кроме этого, о своих требованиях заявили СПК «Племптица-Можайское» (9,5 млн руб.), ООО «Казбеги-Интернейшнл» (8,4 млн руб.), ООО «Колос» (7,1 млн руб.), ООО «Альфавет» (2,3 млн руб.), ООО «Продовощторг» (2 млн руб.), ООО «Пилигрим» (1,2 млн руб.), ООО «Гарант-торг продукт» (472,4 тыс. руб.), Соколов Сергей (368,2 тыс. руб.) и ООО «Волгохимстрой» (137,6 тыс. руб.). В реестр требований кредиторов также была включена компания «Старлюкс» (5,6 млн руб.). Конкурсный управляющий Кирилл Коваленко уведомил о получении требований еще пяти кредиторов обанкротившегося АО «Птицефабрика Белокалитвинская» на 85,2 млн руб.

По словам управляющего партнера экспертной группы «Veta» Ильи Жарского, с юридической точки зрения обременения в виде залога в пользу Сбербанка не являются критическим препятствием для сделки.

«Продажа заложенного имущества должника в процедуре производства осуществляется по специальному порядку закона „О банкротстве“». Этот порядок, как правило, согласовывается непосредственно с залоговым кредитором, и покупатель может в этом случае приобрести имущество уже свободным от такого залога, а вырученные средства просто распределяются в пользу залогового кредитора в приоритетном порядке. Иными словами, залог сам по себе — это, скорее, технический, урегулированный законом элемент структуры сделки, чем проблема. Но гораздо больше вопросов у потенциального покупателя может вызвать упоминание об арестах, наложенных на часть имущества. Этот момент потребует особенно тщательного due diligence [от англ. «должная осмотрительность» — комплексная проверка объекта инвестирования (бизнеса, актива, проекта) перед сделкой — прим. «Ъ-Ростов»] со стороны потенциального покупателя, так как природа таких арестов обычно прямо в документах не раскрывается, а ее выяснение может отнять время», — пояснил специалист.

Как отметил Илья Жарский в разговоре с «Ъ-Ростов», обычно в процедуре конкурсного производства аресты, наложенные вне рамок дела о банкротстве, подлежат снятию в силу моратория на индивидуальное взыскание, однако сам факт наличия таких арестов в объявлении о торгах способен отпугнуть наиболее осторожных покупателей.

Как считает господин Жарский, еще одним сдерживающим фактором, может стать заметный разрыв между стоимостью лота и признанным требованием «Сбербанка» как залогового кредитора, где сумма в разы больше. То есть, даже при продаже по стартовой цене основной кредитор получит лишь малую часть причитающегося долга. Это может порождать у покупателей опасения относительно возможных последующих претензий, оспаривания сделки или конфликтов интересов между кредиторами уже после завершения торгов.

Торги начнутся 21 августа.

Константин Соловьев