В Ярославле выявили контрафактные запчасти «Автодизеля»

Арбитражный суд Ярославской области привлек к административной ответственности генерального директора ООО «Мотор Авто 76» за реализацию контрафактных автозапчастей с товарными знаками «Автодизеля». Решение размещено в Картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Правонарушение выявили сотрудники дирекции по защите ресурсов «Автодизеля». В июле 2025 года они обнаружили на сайте объявлений сообщение ООО «Мотор Авто 76» о продаже шатуна ЯМЗ-236-1004045-БЗ за 4 тыс. руб. 15 июля представители предприятия приобрели во время личной встречи на улице шесть шатунов за 24 тыс. руб.

Приобретенные детали сотрудники «Автодизеля» передали на сравнительное исследование. Оно показало, что изделия не соответствуют чертежным параметрам, на предприятии не изготавливались и оригинальной продукцией не являются. Специалисты выявили, в частности, отличия в маркировке, конструкции деталей, болтах, упаковке и основных параметрах. При этом на деталях и упаковке использовались товарные знаки «Автодизеля».

Прокуратура Дзержинского района Ярославля по итогам проверки возбудила в отношении директора компании-продавца дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ — за реализацию товара с незаконным воспроизведением чужого товарного знака. Суд установил, что разрешения правообладателя на использование товарных знаков у продавца не было, и признал реализацию запчастей нарушением законодательства. Кто именно произвел контрафакт, суд не устанавливал.

Поскольку директор компании ранее не привлекался к административной ответственности, суд назначил ему наказание в виде предупреждения.

Антон Голицын