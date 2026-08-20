В Ярославле ограничат движение по улице Андропова с 21 августа

В Ярославле с 21 августа временно ограничат движение транспорта по улице Андропова на участке от улицы Нахимсона до улицы Максимова. Ограничение связано с капитальным ремонтом территории общего пользования в центральной части города, где планируется создать пешеходное пространство. Об этом сообщила мэрия Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Движение на указанном участке будет прекращено с 00:00 21 августа до 24:00 30 октября. В мэрии попросили водителей учитывать изменения при планировании маршрутов и соблюдать требования Правил дорожного движения.

Работы проводятся в рамках проекта по капитальному ремонту территории центральной части Ярославля, их ведет госпредприятие «Ярдормост».

Антон Голицын