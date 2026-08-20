Житель Ярославля вернулся из украинского плена в результате обмена военнопленными, состоявшегося 9 августа. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возвращение российских военнослужащих из плена

Фото: Минобороны России Возвращение российских военнослужащих из плена

Фото: Минобороны России

В рамках обмена на родину были возвращены 103 российских военнослужащих. Взамен российская сторона передала 103 военнопленных военнослужащих ВСУ. 35-летний Артем К. с 2023 года участвовал в специальной военной операции по контракту. В плен он попал в феврале 2026 года. За содействием в освобождении военнослужащего к региональному омбудсмену обращалась его супруга.

По данным Сергея Бабуркина, в числе освобожденных находятся еще двое жителей Ярославской области. Оба родились в 1987 году. Их данные сейчас уточняются. Ранее Сергей Бабуркин неоднократно сообщал об освобождении жителей региона в рамках обменов.

Антон Голицын