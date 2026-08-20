Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Под Ярославлем жители деревни разгромили вендинговый аппарат и сожгли павильон

В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области возбуждено уголовное дело после поджога на территории кемпинга. Ущерб от действий двух местных жителей оценили более чем в 150 тыс. руб., сообщили в УМВД по Ярославской области.

Скриншот видеозаписи камеры наблюдения

Скриншот видеозаписи камеры наблюдения

Фото: УМВД России по Ярославской области

Скриншот видеозаписи камеры наблюдения

Фото: УМВД России по Ярославской области

По данным полиции, инцидент произошел ночью 16 августа. Мужчины в состоянии алкогольного опьянения пришли на территорию кемпинга к вендинговому аппарату по продаже кофе, который стоял в построенном для него павильоне. Они решили забрать деньги из аппарата. На опубликованной видеозаписи видно, что аппарат был вынесен из помещения и брошен на землю. Один из подозреваемых нанес по нему удары складным стулом, но безуспешно. После этого правонарушители подожгли обшивку павильона.

Сожженный павильон

Сожженный павильон

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Сожженный павильон

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Полиция задержала двух 25-летних жителей расположенной поблизости деревни. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее ГУ МЧС сообщало, что инцидент произошел около деревни Прохоровское Гаврилов-Ямского округа. По данным «Ъ-Ярославль», пострадал кемпинг «Технохутор».

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд