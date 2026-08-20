Под Ярославлем жители деревни разгромили вендинговый аппарат и сожгли павильон

В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области возбуждено уголовное дело после поджога на территории кемпинга. Ущерб от действий двух местных жителей оценили более чем в 150 тыс. руб., сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скриншот видеозаписи камеры наблюдения

Фото: УМВД России по Ярославской области Скриншот видеозаписи камеры наблюдения

Фото: УМВД России по Ярославской области

По данным полиции, инцидент произошел ночью 16 августа. Мужчины в состоянии алкогольного опьянения пришли на территорию кемпинга к вендинговому аппарату по продаже кофе, который стоял в построенном для него павильоне. Они решили забрать деньги из аппарата. На опубликованной видеозаписи видно, что аппарат был вынесен из помещения и брошен на землю. Один из подозреваемых нанес по нему удары складным стулом, но безуспешно. После этого правонарушители подожгли обшивку павильона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сожженный павильон

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Сожженный павильон

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Полиция задержала двух 25-летних жителей расположенной поблизости деревни. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее ГУ МЧС сообщало, что инцидент произошел около деревни Прохоровское Гаврилов-Ямского округа. По данным «Ъ-Ярославль», пострадал кемпинг «Технохутор».