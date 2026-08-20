В Ярославской области с начала года сгорело более 100 автомобилей

В Ярославской области с начала 2026 года зарегистрировано 126 пожаров на транспортных средствах, сообщили в ГУ МЧС России по региону. Речь идет о легковых автомобилях, общественном транспорте, мопедах, мотоциклах и средствах индивидуальной мобильности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Только за последний месяц пожарные зафиксировали 15 таких возгораний. Причины пожаров, отмечают в ведомстве, были разными — от умышленного уничтожения имущества до технических неисправностей. В результате транспортные средства получили повреждения либо были полностью уничтожены огнем.

ГУ МЧС напоминает автовладельцам о необходимости следить за исправностью топливной и масляной систем, надежностью крепления аккумулятора и состоянием электропроводки, особенно если машина долго не эксплуатировалась. В ведомстве также рекомендуют не оставлять под капотом посторонние предметы, надежно фиксировать канистры с топливом в багажнике и не перевозить в салоне емкости с легковоспламеняющимися жидкостями.

Антон Голицын