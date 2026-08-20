Домены выводят из анонимности

С 1 сентября 2026 года администрирование доменов в зонах .ru, .рф и .su переводится в режим обязательной идентификации через ЕСИА. Это означает, что до этого срока компаниям необходимо провести ревизию: установить, кто указан администратором домена, совпадают ли данные с учетной записью на «Госуслугах» и не завязаны ли ключевые цифровые активы на сторонних лиц. В противном случае, после вступления в силу нововведения велик риск потери контроля над своим доменом: его не продлить, не переоформить и не передать в управление. Для бизнеса это риск не только формальный, но и вполне практический — с остановкой обновлений сайта, почты и связанных сервисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Что меняется Обязанность идентификации администраторов доменов через ЕСИА установлена Федеральным законом от 29 декабря 2025 года № 569. Как пояснил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев, до утверждения подзаконных актов и правил регистрации доменных имен процедурные детали еще могут быть уточнены, но сам переход к обязательной идентификации уже закреплен законом. По его словам, без подтверждения личности через ЕСИА администратор не сможет совершать действия с доменом, а значит, фактически потеряет возможность полноценно им управлять. Под ограничения попадают регистрация нового домена, продление существующего, смена администратора и другие операции. Зачем это вводят Заместитель управляющего директора по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Олег Комлик сообщил, что компания уже реализовала обязательную идентификацию администраторов доменных имен через ЕСИА. По его словам, мера нужна для повышения информационной безопасности и противодействия мошенничеству, а также для исключения анонимного владения доменами, которые могут использоваться в фишинговых схемах и иных противоправных действиях. Иными словами, задача закона — сделать понятным, кто несет ответственность за домен и его содержимое. Для государства это вопрос контроля и безопасности, а для бизнеса — контроль и учет цифровых активов.

Кого касается Новые требования могут быть применимы не только к юридическим лицам, но и физическим лицам, на которых может быть оформлен домен. Самая частая проблема — домен зарегистрирован на сотрудника, подрядчика, владельца бизнеса или бывшего работника. Заместитель председателя Совета по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты РФ Борис Герасин отмечает, что в таких случаях компании лучше заранее проверить, кто фактически управляет доменом, и связаться с тем, у кого сейчас находятся доступы. Если домен обслуживает подрядчик, важно убедиться, что идентификация им уже пройдена, чтобы не получить неприятный сюрприз к 1 сентября. Если домен оформлен на физическое лицо, нужно сначала понять, кто это и может ли он пройти идентификацию через ЕСИА. Если это действующий сотрудник, лучше не откладывать проверку данных и доступов; если это бывший сотрудник, потребуется либо его участие, либо переоформление домена на действующего директора или юридическое лицо. «Без идентификации администратор не сможет зарегистрировать новый домен, продлить существующий, сменить администратора и совершать другие юридически значимые действия. Формально речь идет о возможном ограничении права распоряжаться доменом», рассказала «Review.Ярославль» медиатор адвокатской палаты Ярославской области Лариса Степанова. Ярославские компании уже начали регистрировать свои домены. Кто-то из них столкнулся с трудностями, а кто-то прошел регистрацию без проблем. Например, генеральный директор компании «ФогСофт», разрабатывающей системы автоматизации закупок, Александр Юров рассказал «Review-Ярославль», что компания в настоящий момент проводит идентификацию администраторов доменов. «Мы пользуемся услугами распространенных доменных регистраторов nic.ru, reg.ru, nethouse.ru, при этом все домены зарегистрированы на наше юридическое лицо. На текущем этапе процедура проходит штатно, каких-либо сложностей с идентификацией администраторов мы не столкнулись»,— пояснил господин Юров. А вот системный администратор компании «Litelan», создающей локальные сети для ИТ-систем, Сергей Соловьев рассказал, что организация использует в работе два сервиса — Webnames и Timeweb. На последнем кнопка регистрации домена еще не появилась. По его словам, представители Timeweb сообщили, что сейчас занимаются ее разработкой. «Объясняю на пальцах, как это делается: заходим в домены и выбираем нужный для нас, дальше должна появиться кнопка “Подтвердить через Госуслуги”. У Timeweb еще нет такой кнопки, сказали, что в разработке. На Webnames почти все готово, но это делается через заявки, через почтовые письма, выглядит очень криво и ждем ответа уже полторы недели, скорее всего у них просто нагрузка высокая. Мы не можем сейчас пройти регистрацию, возможно, будем пытаться переносить все домены на reg.ru либо будем ждать и принимать другие решения»,— поделился с «Review-Ярославль» господин Соловьев. Директор проектов коммуникационного агентства «Стратком» Татьяна Афанасьева также рассказала о легких трудностях процедуры прохождения идентификации. «Наш домен зарегистрирован на физическое лицо. При проверке выяснилось, что после изменения паспортных данных администратора их необходимо актуализировать у регистратора. Мы предоставили всю необходимую информацию, однако в течение трех дней изменения зарегистрированы не были. Тогда мы решили пройти идентификацию через ЕСИА и уже через несколько минут получили подтверждение личности администратора домена. Поэтому рекомендуем бизнесу не откладывать проверку до последнего»,— рассказала госпожа Афанасьева. Если владелец иностранный гражданин или компания Отдельная зона риска — иностранные граждане и зарубежные компании. Как отмечает Андрей Воробьев, для них получение аккаунта на «Госуслугах» может оказаться затруднительным, а практический порядок действий в таких случаях будет дополнительно раскрыт в подзаконных актах и официальных разъяснениях. Для бизнеса это означает простую вещь: если домен оформлен на иностранца, надо заранее понять, сможет ли он пройти идентификацию. Если нет — стоит готовить переоформление, иначе домен может оказаться заблокирован для управления. Если домен оформлен на умершего Если администратор домена умер, ситуация становится не технической, а правовой. В таком случае вопрос не решается обычной идентификацией через ЕСИА: потребуется устанавливать правопреемство и переоформлять домен на того, кто вправе им распоряжаться. Лариса Степанова подчеркивает, что в подобных спорах специального механизма пока нет, а значит, они будут рассматриваться в общем порядке — через арбитражные суды или суды общей юрисдикции. Для компании это еще один аргумент не держать домены «на личных именах» без необходимости. Если приобрели ООО с сайтом Покупка ООО с сайтом не означает автоматического порядка в доменной структуре. Нужно отдельно смотреть, на кого оформлен домен, есть ли подтвержденные права на него и кто фактически может войти в учетную запись. Лариса Степанова указывает, что в спорах о праве администрирования ключевым станет вопрос, кто фактически и юридически был администратором домена до внедрения ЕСИА. Если домен числится на старого руководителя, сотрудника или подрядчика, это надо исправлять отдельно.

Какие расходы возможны Адвокат Лариса Степанова отмечает, что новые правила не предполагают прямого штрафа, но фактически ограничивают право распоряжения доменом. На практике расходы могут возникнуть на переоформление, юридическое сопровождение, восстановление доступа и перестройку внутренней IT-инфраструктуры. Борис Герасин добавляет, что чем ближе к 1 сентября, тем выше риск очередей, ручной проверки и технических неполадок при верификации. Это значит, что затягивание с проверкой данных и верификацией может обернуться для бизнеса дополнительными затратами и потерей времени. Как теперь покупать и продавать домены При сделке с доменом теперь важно проверять не только цену и срок регистрации, но и статус администратора, подтверждение в ЕСИА и возможность быстрой перерегистрации. Если этого не сделать заранее, сделка может затянуться или сорваться. Для покупателя главный вопрос — кто реально управляет доменом и можно ли это юридически подтвердить. Для продавца — готов ли он передать права так, чтобы новый владелец не столкнулся с блокировкой управления уже после сделки.

Как пройти идентификацию доменов Проверьте актуальность данных администратора домена и убедитесь, что учетная запись подтверждена на Госуслугах; Перейдите в личный кабинет регистратора и запустите процедуру идентификации; Авторизуйтесь на Госуслугах и подтвердите согласие на передачу персональных данных; Если данные совпадают, идентификация пройдет автоматически. Уведомление об этом поступит на почту, указанную в анкете домена, в течение трех рабочих дней. Если есть расхождения, регистратор проверит все в ручном режиме. Что бизнесу делать прямо сейчас Первое — провести инвентаризацию всех доменов: кто администратор, на кого они оформлены, есть ли доступ к ЕСИА, совпадают ли данные в реестре и учетной записи. Второе — выделить критически важные домены, без которых остановятся сайт, почта, CRM или личный кабинет клиентов. Третье — по доменам на физлиц, бывших сотрудников или подрядчиков начать переоформление заранее. Борис Герасин считает, что в сложных случаях сначала лучше обратиться в поддержку регистратора, а затем при необходимости подключать юристов. Андрей Воробьев, в свою очередь, рекомендует проверить наличие подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги» и убедиться, что сведения в Реестре домена совпадают с данными в ЕСИА.

Азиз Керимов