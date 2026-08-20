В Ярославской области подешевели АИ-92 и дизельное топливо

В Ярославской области за неделю с 11 по 17 августа снизились средние потребительские цены на бензин АИ-92 и дизельное топливо, следует из данных Ярославльстата. Литр АИ-92 подешевел на 2 копейки — до 63,17 руб., дизельное топливо — также на 2 копейки, до 78,36 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В среднем за неделю литр топлива в регионе подорожал на 1 копейку — до 66,59 руб., индекс роста составил 100,01%. Больше всего выросла стоимость бензина АИ-98 и выше — на 13 копеек, до 94,73 руб. за литр. Бензин АИ-95 подорожал на 3 копейки, до 67,96 руб.

Рост средней цены в Ярославской области оказался ниже среднероссийского. В России бензин за неделю подорожал на 32 копейки.

Антон Голицын