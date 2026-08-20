Троллейбусы с автономным ходом выйдут на четыре маршрута Ярославля

В Ярославле с 1 сентября планируется вывести на линии 43 троллейбуса с автономным ходом. Они будут работать на четырех маршрутах — № 3, 5, 7 и 9. Перевозчика для выполнения этих рейсов городские власти намерены определить 26 августа. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Закупочная процедура объявлена на период с 1 по 10 сентября. На линии планируется выпустить 43 троллейбуса трех производителей — КАМАЗа, «Синары» и белорусского «Ольгерда». Машины будут предоставлены перевозчику в безвозмездное пользование на срок действия государственного контракта.

Больше всего автономных троллейбусов предусмотрено для маршрута № 5 — 13 машин. На маршрут № 3 выйдут 12 троллейбусов, на № 9 — 11, еще семь машин предусмотрено для маршрута № 7. Стоимость контракта на обслуживание четырех маршрутов составляет 7,6 млн руб.

Антон Голицын