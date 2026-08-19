В Ярославской области отменили беспилотную опасность и открыли аэропорт

В Ярославской области отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля (Туношна), сообщила Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области»,— написал господин Евраев в своем канале в «Максе».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ночь на 19 августа в регионе была отражена атака беспилотников. По словам губернатора, были ликвидированы четыре БПЛА, жертв и пострадавших не было, объекты на территории области не получили повреждений. Из-за угрозы аэропорт Туношна приостанавливал работу с 3:30 до 10:09. В тот же день ограничения на полеты в Туношне вводились повторно — с 16:53.

Антон Голицын