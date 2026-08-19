Производитель вакцины «Мультикан-8» увидел признаки деструктивного вмешательства

Производитель вакцины «Мультикан-8» ООО «Ветбиохим» заявил о возможном деструктивном вмешательстве третьих лиц в ситуацию с гибелью собак в Ярославской области после вакцинации. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.

«Анализируя совокупность имеющейся на сегодняшний день информации, характер и динамику распространения сообщений, мы отмечаем признаки возможного организованного деструктивного вмешательства третьих лиц»,— заявили в «Ветбиохиме».

Там добавили, что архивные образцы вакцины уже отправлены в государственный аккредитованный орган с целью проведения независимой экспертизы. «Ъ-Ярославль» сообщал, что сообщения о гибели животных в регионе появились в социальных сетях в середине августа. Региональный «Центр ветеринарии» остановил использование вакцины, а вся серия была отозвана «Ветбиохимом». К проверке ситуации планируют подключиться Россельхознадзор и прокуратура.

Антон Голицын