Полосу ярославского аэропорта планируют продлить до 3,5 тыс. метров
В Ярославской области планируется реконструировать взлетно-посадочную полосу аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне и увеличить ее длину с 3,01 тыс. до 3,5 тыс. метров. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев после встречи с представителями подрядной организации «Автобан-Проект», которая разрабатывает проект реконструкции.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
По словам губернатора, работы планируется провести в два этапа. Сначала реконструируют существующую полосу, после чего по отдельному проекту ее протяженность увеличат еще почти на 500 метров. Это позволит расширить возможности аэропорта по приему и отправке пассажирских самолетов и практически снять ограничения по взлетной массе для основных типов воздушных судов.
На реконструкцию из федерального бюджета уже выделено 4,3 млрд руб. Средства предусмотрены в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».
Параллельно в аэропорту идет строительство нового терминала внутренних линий. Его возведением занимается действующий оператор аэропорта — компания «Аэрофьюэлз». Ввести терминал в эксплуатацию планируется в 2027 году.
Кроме того, проектируется международный терминал, который позволит принимать прямые зарубежные рейсы, в том числе чартерные. Сейчас разработаны объемно-планировочные решения, на основе которых будут подготовлены инженерные разделы проектной документации. После завершения проектирования документация пройдет проверку в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Строительство международного терминала планируется завершить до конца 2030 года.