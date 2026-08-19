Полосу ярославского аэропорта планируют продлить до 3,5 тыс. метров

В Ярославской области планируется реконструировать взлетно-посадочную полосу аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне и увеличить ее длину с 3,01 тыс. до 3,5 тыс. метров. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев после встречи с представителями подрядной организации «Автобан-Проект», которая разрабатывает проект реконструкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По словам губернатора, работы планируется провести в два этапа. Сначала реконструируют существующую полосу, после чего по отдельному проекту ее протяженность увеличат еще почти на 500 метров. Это позволит расширить возможности аэропорта по приему и отправке пассажирских самолетов и практически снять ограничения по взлетной массе для основных типов воздушных судов.

На реконструкцию из федерального бюджета уже выделено 4,3 млрд руб. Средства предусмотрены в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

Параллельно в аэропорту идет строительство нового терминала внутренних линий. Его возведением занимается действующий оператор аэропорта — компания «Аэрофьюэлз». Ввести терминал в эксплуатацию планируется в 2027 году.

Кроме того, проектируется международный терминал, который позволит принимать прямые зарубежные рейсы, в том числе чартерные. Сейчас разработаны объемно-планировочные решения, на основе которых будут подготовлены инженерные разделы проектной документации. После завершения проектирования документация пройдет проверку в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Строительство международного терминала планируется завершить до конца 2030 года.

Антон Голицын