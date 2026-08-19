В Рыбинском округе водитель Chevrolet насмерть сбил пешехода
В селе Глебово Рыбинского округа вечером 18 августа произошло ДТП, в котором погиб пешеход, сообщает УМВД России по Ярославской области.
Последствия аварии
Фото: УМВД России по Ярославской области
Авария произошла около 22:55. По предварительной информации, водитель 2001 года рождения за рулем автомобиля Chevrolet совершил наезд на мужчину 1956 года рождения.
Пешеход скончался на месте происшествия. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП.