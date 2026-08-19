В Ярославле ограничат движение у Толгского монастыря 20 и 21 августа

В Ярославле временно ограничат движение транспорта на участках улиц в районе Свято-Введенского Толгского женского монастыря. Ограничения связаны с проведением ежегодного престольного праздника в монастыре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Толгский монастырь

Фото: Правительство Ярославской области Толгский монастырь

Фото: Правительство Ярославской области

Согласно приказу директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Олега Виноградова, движение прекратят с 12:00 до 21:00 20 августа, а также с 07:00 до 21:00 21 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема перекрытия дорог в Толгин день

Фото: мэрия Ярославля Схема перекрытия дорог в Толгин день

Фото: мэрия Ярославля

Схема ограничений включает несколько участков дорог в районе монастыря. «Толгин день» традиционно отмечается 21 августа. Праздник посвящен явлению Толгской иконы Божией Матери. Согласно преданию, образ был обретен в 1314 году ростовским епископом Прохором (в схиме Трифоном) недалеко от Ярославля. На месте явления иконы был основан Толгский монастырь.

Антон Голицын