Михаил Евраев рассказал о запуске новых производств в регионе

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на встрече с журналистами и блогерами рассказал о новых производствах и инвестиционных проектах в регионе. По его словам, сейчас в работе находятся 93 проекта общей стоимостью около 483 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Индустриальный парк "Новоселки" в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Индустриальный парк "Новоселки" в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

«У нас очень хорошие цифры по индексу промышленного производства за январь—июнь этого года: по стране 100,4%, у нас 102,4%. Увеличение налоговых поступлений за эти семь месяцев — 7,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это отражает самочувствие экономики, то есть у предприятий прибыль, а не убытки»,— заявил господин Евраев.

В ближайшее время под Ярославлем начнет работать частный индустриальный парк. Осенью планируется открытие центра разработки в Рыбинске и центра обработки данных в индустриальном парке «Новоселки», которые реализует группа «Тензор». В Ростове Великом ожидается запуск завода по производству БАДов, в этом году также должен открыться мотель на трассе М8.

В следующие два года в «Новоселках» планируется запуск производств ограждающих конструкций, вентиляционного оборудования и керамического кирпича. В Ярославле начнет работу завод по производству противогололедных препаратов, в Рыбинске — производство гранулированного полипропилена.

В агропромышленном комплексе реализуются проекты по строительству молочного и тепличного комплексов, новых овцеводческого и козоводческого комплексов, а также льняного кластера в Некоузском округе.

«Системная работа с инвесторами и региональные меры поддержки позволяют нам стабильно наращивать производственный потенциал»,— заявил министр инвестиций и промышленности Ярославской области Александр Ольхов.

Реализуемые проекты предполагают создание в регионе 20 тыс. рабочих мест. По словам Михаила Евраева, за 2022–2025 годы в регион привлечено 600 млрд руб. инвестиций.

Антон Голицын