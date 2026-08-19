Атаку БПЛА отразили в Ярославской области

В Ярославской области в ночь на 19 августа отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Атака вражеских БПЛА отражена. Ликвидированы все 4 беспилотника. Жертв и пострадавших нет. На территории области не поражен ни один объект»,— сообщил Михаил Евраев.

В 3:30 запрет на полеты был введен в аэропорту Ярославля. Беспилотная опасность была объявлена в 4:19. В 4:24 губернатор сообщил о перекрытии в целях безопасности выезда из Ярославля в сторону Москвы. В 6:11 движение было восстановлено. Губернатор сообщил, что в регионе могут находиться фрагменты БПЛА. Об их местонахождении необходимо сообщить по телефону 112.

Антон Голицын