На Рыбинском водохранилище столкнулись два маломерных судна

18 августа на Рыбинском водохранилище в Брейтовском округе столкнулись два маломерных судна. Пострадал один человек, сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия столкновения

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Последствия столкновения

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Инцидент произошел в 12 км от села Прозорово. Катер находился на якоре, когда в него врезалось другое маломерное судно, двигавшееся по водохранилищу. По словам его судоводителя, он не заметил стоявший катер.

В результате столкновения пострадал 52-летний судоводитель двигавшейся лодки. Судоводитель и пассажир катера не пострадали. Прибывшие на место инспекторы Брейтовского участка Центра ГИМС оказали пострадавшему первую помощь и проверили документы участников происшествия. Оба судоводителя находились в трезвом состоянии.

В отношении виновника столкновения вынесено постановление за нарушение правил маневрирования на маломерном судне по ч. 2 ст. 11.7 КоАП РФ.

Антон Голицын