В Ярославле рекордно снизилась доля квартир с чистовой отделкой

За пять лет доля сделок с квартирами с чистовой отделкой на первичном рынке в Ярославле снизилась на 37 п. п., что является наибольшим снижением в России. Об этом сообщает платформа сделок с недвижимостью «Циан» со ссылкой на собственные данные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В частности, в 2026 году на квартиры с чистовой отделкой в Ярославле пришлось лишь 12% сделок. 44% составили сделки с квартирами с предчистовой отделкой, 16% — с черновой, а 18% — без отделки.

В «Циане» полагают, что, отказываясь от чистовой отделки, застройщики пытаются сохранить доступное жилье в новостройках и сократить свои издержки.

«Пока ключевая ставка сохраняется на высоком уровне, застройщики будут вынуждены и дальше сокращать издержки. При этом полный отказ от отделки может привести к потере заметной части потенциальных покупателей, поэтому на такой шаг девелоперы в большинстве случаев идти не готовы»,— сказала ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.

Антон Голицын