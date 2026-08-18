Руководителей предприятия в Угличе обвиняют в организации незаконной миграции

УФСБ России по Ярославской области пресекло деятельность трансграничной преступной группы, организовавшей незаконное пребывание иностранцев в России. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В совершении преступления обвиняются два руководителя производственного предприятия в Угличе, а также иностранный гражданин. По версии следствия, они трудоустраивали на предприятие иностранных граждан с истекшими сроками действия виз. Кроме того, вместо рабочих виз оформляли более дешевые деловые. Это обеспечивало работникам незаконное пребывание на территории страны.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ — организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Организатор преступной группы и двое его сообщников задержаны. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас сотрудники УФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, чтобы собрать доказательства по делу и установить других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Антон Голицын