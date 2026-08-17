Главные новости к вечеру 17 августа

Канье Уэст даст два концерта в Петербурге в октябре. Спустя пару часов после анонса были раскуплены все дешевые билеты. Визит рэпера в Россию успели раскритиковать многие государственные и политические деятели.

Иноагента Шлосберга приговорили к 11 годам колонии. Судья Виктория Малямова признала политика виновным в повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) и распространении заведомо ложных сведений об использовании Вооруженных сил (ч. 2 ст. 207.3 УК). Он не признал вину.

Дрозденко: ситуация с топливом в Ленобласти вышла на плато.

Суды Петербурга получили 42 иска по регистрации кандидатов на выборах. Больше всего дел рассмотрел Кировский районный суд — 15.

Экс-замглавы петербургского УФАС Екатерину Даниловскую приговорили к пяти годам колонии.

Губернатор НАО Гехт заявила Путину, что каждый десятый мужчина региона подписал контракт на СВО.

В Карелии замминистра образования и спорта лишился должности после проверки стадиона.

Калининградская таможня предупредила о возможных очередях на границе с ЕС. В ближайшее время число выезжающих в страны Евросоюза может вырасти на фоне приближения окончания сезона отпусков и школьных каникул в европейских государствах.

В Пушкине начнут реставрацию провиантских складов, построенных по указу Александра I. Проект уже получил согласование.

Смольный согласовал облик Академии парусного спорта в Лисьем Носу.

Новоселье станет столицей празднования 101-летия Ленобласти в 2028 году. Город получит финансирование на ремонт и благоустройство, а созданные к торжествам общественные пространства останутся в распоряжении жителей.