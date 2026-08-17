Новоселье станет столицей празднования 101-летия Ленобласти в 2028 году

Новоселье в Ломоносовском районе станет площадкой для главных мероприятий по случаю 101-летия Ленинградской области в 2028 году. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новоселье выбрали главной площадкой празднования 101-летия Ленобласти

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области Новоселье выбрали главной площадкой празднования 101-летия Ленобласти

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

За статус праздничной столицы боролись шесть городов — Волосово, Выборг, Луга, Новоселье, Пикалево и Подпорожье.

По словам господина Дрозденко, проведение областного праздника даст Новоселью дополнительный импульс для развития. Город получит финансирование на ремонт и благоустройство, а созданные к торжествам общественные пространства останутся в распоряжении жителей.

Губернатор поручил руководству Ломоносовского района и профильным органам исполнительной власти подготовить предложения по благоустройству и другим работам с учетом мнения местных жителей.

Матвей Николаев