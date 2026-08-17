Мизулина раскритиковала предстоящие концерты Канье Уэста в Петербурге

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале раскритиковала предстоящие выступления американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Концерты запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром Арене».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госпожа Мизулина раскритиковала приезд Канье Уэста в Россию

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Госпожа Мизулина раскритиковала приезд Канье Уэста в Россию

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

«Поклонник Адольфа Гитлера рэпер Канье Уэст едет с концертами в Россию. Главное, чтобы не выступил в футболке со свастикой в пережившем блокаду Ленинграде»,— написала госпожа Мизулина в своем Telegram-канале.

Канье Уэст неоднократно оказывался в центре скандалов из-за публичных высказываний и поведения. В частности, музыкант подвергался критике за антисемитские заявления и высказывания об Адольфе Гитлере.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков не исключил постановки вопроса об отмене концертов, если артист не выразит моральную поддержку России и участникам СВО. При этом вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил против запрета выступлений. Организаторы концертов заявили, что программа не будет нарушать российское законодательство.

Выступления господина Уэста в Петербурге были анонсированы в понедельник, 17 августа. Стоимость билетов составляет от 9 тыс. до 160 тыс. рублей, их продажа проходит через SAY AGENCY.

Карина Дроздецкая