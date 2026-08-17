Суды Петербурга получили 42 иска по регистрации кандидатов на выборах

Районные суды Петербурга в выборном сезоне 2026 года рассмотрели 21 административный иск, связанный с регистрацией кандидатов и отказами в регистрации. Столько же заявлений зарегистрировал и Санкт-Петербургский городской суд, сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Больше всего дел рассмотрел Кировский районный суд — 15

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Больше всего дел рассмотрел Кировский районный суд — 15

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Больше всего дел рассмотрел Кировский районный суд — 15. По 14 искам в удовлетворении требований отказали, один был удовлетворен. Невский суд рассмотрел четыре заявления: два вернул, по двум отказал. В Пушкинском и Московском судах рассмотрели по одному иску — один вернули, по второму отказали.

В городском суде из 20 рассмотренных заявлений четыре удовлетворили, по 16 в удовлетворении отказали.

Выборы депутатов Законодательного собрания Петербурга пройдут 20 сентября в единый день голосования. Выборы депутатов Госдумы в городе состоятся с 18 по 20 сентября.

Карина Дроздецкая