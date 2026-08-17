Смольный согласовал облик Академии парусного спорта в Лисьем Носу

В поселке Лисий Нос согласовали архитектурно-градостроительный облик трех зданий спортивно-рекреационного комплекса «Горская» — Академии парусного спорта. Объекты возводят в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» на территории будущего всесезонного курорта «Санкт-Петербург Марина», сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спортивный центр площадью более 9,3 тыс. кв. метров станет архитектурной доминантой участка

Фото: Пресс-служба Смольного Спортивный центр площадью более 9,3 тыс. кв. метров станет архитектурной доминантой участка

Фото: Пресс-служба Смольного

В первую очередь строительства войдут спортивный центр Академии, учебно-тренировочный корпус для занятий кайтингом (водный вид спорта, в котором спортсмен движется по воде на специальной доске, используя силу тяги воздушного змея) и виндсерфингом (вид парусного спорта, в основе которого лежит мастерство управления на водной поверхности легкой доской небольшого размера с установленным на ней парусом), а также эллинг для хранения и обслуживания яхт. Спортивный центр площадью более 9,3 тыс. кв. метров станет архитектурной доминантой участка. В нем разместят тренировочный корпус с бассейнами, учебные помещения, зоны проживания спортсменов, медицинский блок и столовую.

Корпус для кайтсерфинга и виндсерфинга займет 690 кв. метров. В нем предусмотрят спортивные и учебные помещения, а также зоны отдыха с панорамным видом на Финский залив. Площадь эллинга составит около 900 кв. метров.

Карина Дроздецкая