Калининградская таможня предупредила о возможных очередях на границе с ЕС

Калининградская областная таможня прогнозирует увеличение пассажиропотока на выезд из России через пункты пропуска Багратионовск и Мамоново-2. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Калининградская таможня ожидает роста потока выезжающих в ЕС

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Калининградская таможня ожидает роста потока выезжающих в ЕС

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Сейчас на этих направлениях сохраняется повышенный поток пассажиров, въезжающих в Россию. В ближайшее время число выезжающих в страны Евросоюза может вырасти на фоне приближения окончания сезона отпусков и школьных каникул в европейских государствах.

Одновременно увеличивается количество людей, пересекающих российско-эстонскую границу пешком через МАПП Ивангород.

Таможня рекомендует учитывать возможное увеличение времени прохождения пограничного контроля при планировании поездок.

Матвей Николаев