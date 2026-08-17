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Калининградская таможня предупредила о возможных очередях на границе с ЕС

Калининградская областная таможня прогнозирует увеличение пассажиропотока на выезд из России через пункты пропуска Багратионовск и Мамоново-2. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Калининградская таможня ожидает роста потока выезжающих в ЕС

Калининградская таможня ожидает роста потока выезжающих в ЕС

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Калининградская таможня ожидает роста потока выезжающих в ЕС

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Сейчас на этих направлениях сохраняется повышенный поток пассажиров, въезжающих в Россию. В ближайшее время число выезжающих в страны Евросоюза может вырасти на фоне приближения окончания сезона отпусков и школьных каникул в европейских государствах.

Одновременно увеличивается количество людей, пересекающих российско-эстонскую границу пешком через МАПП Ивангород.

Таможня рекомендует учитывать возможное увеличение времени прохождения пограничного контроля при планировании поездок.

Матвей Николаев

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