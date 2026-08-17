Калининградская таможня предупредила о возможных очередях на границе с ЕС
Калининградская областная таможня прогнозирует увеличение пассажиропотока на выезд из России через пункты пропуска Багратионовск и Мамоново-2. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Калининградская таможня ожидает роста потока выезжающих в ЕС
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Сейчас на этих направлениях сохраняется повышенный поток пассажиров, въезжающих в Россию. В ближайшее время число выезжающих в страны Евросоюза может вырасти на фоне приближения окончания сезона отпусков и школьных каникул в европейских государствах.
Одновременно увеличивается количество людей, пересекающих российско-эстонскую границу пешком через МАПП Ивангород.
Таможня рекомендует учитывать возможное увеличение времени прохождения пограничного контроля при планировании поездок.