В Пушкине начнут реставрацию провиантских складов, построенных по указу Александра I

«Провиантские магазины» на Красносельском шоссе в Пушкине отреставрируют и приспособят под пятизвездочный загородный отель. Проект уже получил согласование, работами займется ГК ACADEMIA, сообщили «Ъ Северо-Запад» в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Провиантские магазины» собираются приспособить под пятизвездочный загородный отель

Фото: пресс-служба ACADEMIA «Провиантские магазины» собираются приспособить под пятизвездочный загородный отель

Фото: пресс-служба ACADEMIA

Комплекс на Красносельском шоссе построили в 1819–1822 годах по проекту архитектора Василия Стасова. Проект лично утвердил император Александр I. Изначально здания в стиле русского ампира использовали для хранения армейского провианта.

В годы Великой Отечественной войны постройки серьезно пострадали, а после войны их восстановили для нужд военного ведомства. В том числе комплекс использовали как гостиницу для военнослужащих. В 2001 году «Провиантские магазины» получили статус объекта культурного наследия федерального значения.

В здании планируют укрепить несущие конструкции, восстановить фасады, прусские своды и полуциркульные арки, а также приспособить место под пятизвездочный загородный отель. В компании также рассматривают восстановление утраченной постройки по архивным материалам.

Номерной фонд составит 100 номеров, а общая площадь комплекса — 6,3 тыс. кв. метров. Для гостей предусмотрят ресторан, спа-комплекс, банный комплекс, бассейн, тренажерный зал и другие пространства.

Карина Дроздецкая