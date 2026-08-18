В Сочи рынок деловых мероприятий сократился на 22% за год

В Сочи в первом полугодии 2026 года количество деловых мероприятий (MICE) сократилось на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а загрузка конференц-залов — на 15,8%. Такие данные содержатся в аналитическом отчете системы мониторинга PJCOM.MICEsearch (есть в распоряжении «Ъ-Сочи»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным исследования, спад в Сочи оказался наиболее заметным среди трех рассмотренных городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Авторы связывают его не только со структурными изменениями рынка, но и с логистическими факторами.

События становятся короче и компактнее. Для Сочи это особенно заметно, поскольку курорт традиционно ориентирован на продолжительные корпоративные мероприятия с культурной и развлекательной программой. Именно такие форматы, по оценке аналитиков, сейчас сокращаются в первую очередь.

При этом горный кластер Сочи демонстрирует большую устойчивость. Здесь сохраняется спрос на камерные корпоративные сессии, тренинги и премиальные инсентив-встречи.

В целом исследование фиксирует изменение клиентской базы MICE-рынка. В первом полугодии 2026 года на рынок вышли 18% новых компаний-заказчиков, однако одновременно 28% компаний, проводивших мероприятия в первой половине 2025 года, перестали обращаться за услугами. Приток новых клиентов не компенсирует их отток.

Крупнейшие корпоративные заказчики сохраняют активность: топ-10 компаний по типам бизнеса провели столько же мероприятий и арендовали сопоставимый объем площадей, что и годом ранее. По мнению авторов исследования, ядро крупного корпоративного спроса сохраняется, однако уже не обеспечивает количественный рост рынка.

Ранее сообщалось, что президент Союза торговых центров Булат Шакиров заявил на форуме Mallpic Sochi 7.0, что сочинские ТЦ трансформируются в выставочно-развлекательные площадки и витрины маркетплейсов с минимальной торговой составляющей.

Анна Гречко