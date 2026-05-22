Глава СТЦ: торговые центры в Сочи превратят в витрины маркетплейсов

В Сочи классические торговые центры постепенно исчезнут и трансформируются в шоурумы, витрины маркетплейсов, а также развлекательные и общественные комплексы с минимальной торговой составляющей. Об этом корреспонденту «Ъ-Кубань» на полях форума Mallpic Sochi 7.0 рассказал президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров.

Он отметил, что рынок находится в стадии динамичных изменений: оборот маркетплейсов вырос почти в десять раз, при этом значительная часть средств ушла из традиционных ТЦ. Изменение предпочтений аудитории требует перераспределения функций: торговые центры будут включать зоны досуга, рестораны и общественные пространства, сохраняя торговлю лишь как дополнение.

«В Сочи критическая ситуация меньше всего затронет профессиональный ТЦ «МореМолл», который остается единственным крупным объектом такого типа в городе. Да и, в целом, качественные проекты сохранят стабильность, а мелкие магазины, особенно в пешеходных зонах, могут закрываться или переориентироваться на досуг и услуги»,— заявил господин Шакиров.

Глава СТЦ также добавил, что рынок движется в сторону мультифункциональных пространств с ресторанами, зонами отдыха и развлечений. Сочи, где развивается внутренний туризм, обладает уникальной локацией — море, горы и действующий аэропорт обеспечивают стабильный поток туристов и поддерживают посещаемость ключевых объектов.

Выставка и конференция Mallpic Sochi прошли с 20 по 24 мая и собрали участников рынка жилой, коммерческой, индустриальной и инвестиционной недвижимости. Организатор — Союз торговых центров — способствует внедрению новых подходов к развитию ритейла в условиях цифровой трансформации.

Ранее директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов подчеркнул, что в России необходимо переосмыслить работу торговых центров и офлайн-ритейла, включая расширение пунктов выдачи заказов в магазинах.

«Ъ-Кубань» писал, что на полях форума Mallpic Sochi 7.0 корпорация «Остров Первый» заключила соглашение о сотрудничестве с Абхазией. Документ подписали директор муниципального учреждения «Горстройпроект» при администрации Сухум Астамур Пилия и учредитель, управляющий директор корпорации «Остров Первый» Булат Шакиров.

Нурий Бзасежев, Анна Гречко