В Сочи снова не нашли инвестора для реконструкции городской бани на улице Роз

Городская баня №1 на улице Роз в Сочи, для которой власти курорта уже несколько лет ищут частного инвестора, пока не заинтересовала ни одного потенциального концессионера. Как следует из ответа департамента экономики администрации курорта на запрос «Ъ-Сочи», объект включен в перечень имущества, в отношении которого планируется заключение концессионного соглашения, однако после публикации списка заявок от инвесторов не поступило.

Попытки привлечь частный капитал к модернизации бани предпринимаются не первый год. В сентябре 2024 года заместитель главы Сочи Петр Северов сообщал, что один из потенциальных инвесторов отказался от заключения концессионного соглашения из-за отсутствия интереса к проекту.

В январе 2026 года МУП «Сочитеплоэнерго», которому передали эксплуатацию комплекса, направило в департамент экономики перечень объектов, предлагаемых для передачи в концессию. В него вошла и городская баня на улице Роз.

Ранее объект находился в ведении МУП «Бодрость». Предприятие было ликвидировано 23 мая 2025 года, после чего эксплуатацию бани передали МУП «Сочитеплоэнерго».

Власти считают концессию приоритетным механизмом модернизации комплекса. Такой формат позволяет привлечь частные средства на реконструкцию, сохранив баню в муниципальной собственности. При этом инвестор получает возможность эксплуатировать объект на условиях концессионного соглашения.

Как заявлял глава Сочи Андрей Прошунин, на личном приеме к нему обращались жители с просьбой сохранить баню как объект социального обслуживания. Таким образом, потенциальному инвестору предстоит не только вложиться в реконструкцию комплекса, но и сохранить его социальную функцию.

По экспертной оценке президента Национальной банной ассоциации Марата Хаирова, одной из причин отсутствия интереса инвесторов может быть финансовая модель проекта: необходимость масштабных вложений в реконструкцию при сохранении доступности услуг для населения ограничивает его коммерческую привлекательность. Иными словами, резюмирует спикер, баня нужна городу, но пока плохо объясняет инвестору, зачем ему нужна эта баня.

Подробнее — читайте в материале «Инвесторы не парятся».

Нурий Бзасежев