Иноагента Шлосберга приговорили к 11 годам колонии

Псковский городской суд 17 августа приговорил заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан иноагентом) к 11 годам и 1 месяцу колонии общего режима, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад» из зала суда. Судья Виктория Малямова признала политика виновным в повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) и распространении заведомо ложных сведений об использовании Вооруженных сил (ч. 2 ст. 207.3 УК). Он не признал вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изначально на Шлосберга (признан иноагентом) возбудили дело о дискредитации ВС РФ в июне 2025 года

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Изначально на Шлосберга (признан иноагентом) возбудили дело о дискредитации ВС РФ в июне 2025 года

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Изначально на Шлосберга (признан иноагентом) возбудили дело о дискредитации ВС РФ в июне 2025 года. Тогда правоохранительные органы обнаружили в «Одноклассниках» видеозапись его дебатов о специальной военной операции. В декабре того же года ему предъявили обвинение по статье о «фейках» про армию из-за репоста обложки журнала Daily Mirror в Telegram-канале, размещенного в феврале 2022 года. Оба эпизода объединили в одно производство. С декабря 2025 года политик находится в следственном изоляторе. Дело поступило в суд в мае 2026 года.

Это уже второй приговор в отношении Шлосберга (иноагента). В ноябре 2025 года «яблочнику» назначили 420 часов обязательных работ по уголовному делу об уклонении от обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК) из-за отсутствия в соцсетях «плашки» о его статусе.

Лев Шлосберг (признан иноагентом) вступил в «Яблоко» в 1994 году. С 1996 по 2023 год возглавлял региональное отделение партии в Псковской области. Дважды избирался в Законодательное собрание региона в 2011 и 2016 годах. В июне 2023 года Минюст внес политика в реестр иностранных агентов.

Константин Леньков