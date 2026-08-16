«Пир на Волге», Сергей Летов и Яблочный Спас

На этой неделе в Ярославле состоятся гастрономический фестиваль «Пир на Волге» и концерт известного саксофониста Сергея Летова. Можно будет услышать мировые рок-хиты в исполнении ансамбля волынщиков и всемирно известные популярные песни в джазовой обработке. В Ярославском музее-заповеднике отметят Яблочный Спас колокольным концертом и освящением плодов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концертный зал имени Л.В. Собинова

Фото: Зоя Голицына Концертный зал имени Л.В. Собинова

Фото: Зоя Голицына

Концерты

18 августа в Концертном зале имени Л. В. Собинова состоится концерт «Мировые рок-хиты. Новое шоу». Оркестр волынщиков City Pipes представит программу, в которой хиты мирового рока прозвучат в необычной аранжировке — на шотландских волынках, барабанах и электрооргане. В программе — композиции Queen, Deep Purple, AC/DC, The White Stripes, а также ABBA и The Beatles. Начало в 18:30, стоимость билетов — 1000–3000 руб. 12+

19 августа в Концертном зале имени Л. В. Собинова пройдет музыкально-литературная программа, посвященная памяти маэстро Евгения Колобова «Поэма без героя». В основе вечера — знаменитая поэма Анны Ахматовой. Художественный текст исполнит заслуженная артистка России Ирина Апексимова. Музыкальное сопровождение составят произведения Иоганна Себастьяна Баха, Фредерика Шопена и других. За дирижерским пультом — Дмитрий Волосников. Билеты — 700–1500 руб., начало в 19:00. 12+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Летов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Сергей Летов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

22 августа в 19:00 в Звездном зале планетария состоится концерт «Спящий дракон» саксофониста Сергея Летова и гитариста Анхеля Онтальвы. Джазово-роковая программа пройдет с полнокупольной визуализацией. Билеты — от 2500 рублей. 12+

22 августа в Губернаторском саду Диана Кубасова представит программу «Джазовая перезагрузка: мировые хиты в новом звучании». В программе — песни Стинга, Леди Гаги, Бритни Спирс и Шуры, переосмысленные в джазовых аранжировках. Начало в 17:00, стоимость билета — 600 руб. 0+

23 августа в Концертном зале имени Л. В. Собинова пройдет концерт «Орган для всех». В программе — произведения Пахельбеля, Вивальди, Телемана, Баха, Моцарта и Франка. Орган прозвучит с оркестром, голосом, фортепиано и фисгармонией. Билеты — от 400 рублей. 12+

Театр

20 августа в Ярославском ТЮЗе состоится спектакль «Роковое наследство». Герой неожиданно получает наследство, но вместе с собственностью ему достаются неразрешенные проблемы прошлого. В ролях — Ирина Алферова, Сергей Астахов, Мария Климова. Начало в 19:00. Билеты — от 1200 рублей. 16+

Фестивали

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

22–23 августа в Парке 1000-летия Ярославля пройдет юбилейный, десятый по счету гастрономический фестиваль «Пир на Волге». В течение двух дней здесь будут работать гастрономические площадки, пройдут кулинарные мастер-классы, дегустации, творческие и спортивные активности, а также музыкальные выступления. Площадка открыта с 12:00 до 22:00, вход свободный. 0+

Музеи

19 августа в Ярославском музее-заповеднике пройдет праздник Преображения Господня (Яблочный Спас). В этот день в храме представят новый резной иконостас. Праздничная программа начнется в 9:00 с литургии в Спасо-Преображенском соборе, после которой состоятся крестный ход и чин освящения плодов. Затем в музейном саду пройдет архиерейская посадка яблони. Завершит программу колокольный концерт на Большой звоннице в исполнении мастеров Ярославской школы колокольного искусства. Он начнется в 12:00. Вход с 8:00 до 10:00 на территорию музея бесплатный. 0+

22 августа Ярославский музей-заповедник предлагает сразу несколько специальных программ. В 12:00 пройдет экскурсия в церкви Рождества Христова, в 12:30 — экскурсия по выставке мясорубок «Проворачивая время», в 14:00 — обзорная экскурсия в Музее боевой славы, в 16:00 — историческая игротека. 0+