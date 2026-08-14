Школьники из Ярославля победили во всероссийском конкурсе с цифровым проектом

Ученики гимназии №3 Ярославля Алексей Смирнов и Андрей Никитин стали победителями XXIII Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Они заняли первое место в номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах» с проектом «Образовательный помощник Единая Гимназическая Универсальная Система (Егусь)». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в гимназии.

«Егусь» представляет собой цифровую платформу для школ. Она объединяет QR-проходную, календарь событий и расписание, заказ горячего питания и систему управления проектной деятельностью учащихся. В 2026–2027 учебном году систему планируют внедрить в гимназии №3. После тестирования команда намерена масштабировать проект на другие школы.

Ппроект конкурировал с более чем 80 тыс. заявок. Всего на конкурс поступило 80 257 заявок из 89 регионов России и десяти иностранных государств, в финал вышел 321 участник. Победители готовятся к поездке во Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке, где пройдет итоговое награждение.

Антон Голицын