В Ярославской области выявили больше новых больных алкоголизмом

В Ярославской области в 2025 году было зарегистрировано 1043 человека с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза. Это на 140 человек или 15,5% больше, чем годом ранее. Данные содержатся в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

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Количество выявленных больных с этим диагнозом стало рекордным с 2018 года (более ранних данных в системе нет). При этом доля больных алкоголизмом, госпитализированных повторно, снизилась с 33 до 19,8%. Сократилось и число выявленных больных на 100 тыс. населения — с 76,3 до 66,2 человек.

В целом в России число таких диагнозов увеличилось на 30,9% (до 83 071 в 2025 году). В соседней Вологодской области, где существенно ограничена продажа алкоголя, количество поставленных диагнозов выросло с 728 до 1135, или на 55,9%.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что число зарегистрированных больных с диагнозом психического расстройства и расстройств поведения в 2025 году в Ярославской области снизилось по сравнению с предыдущим годом на 482 человека, или 1,2%.

Антон Голицын