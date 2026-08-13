В Ярославской области стало меньше больных психическими расстройствами

В Ярославской области число зарегистрированных больных с диагнозом психического расстройства и расстройствами поведения в 2025 году снизилось по сравнению с предыдущим годом на 482 человека, или 1,2%. Данные опубликованы в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Всего по итогам 2025 года в регионе было зарегистрировано 40 354 человека с психическими расстройствами и расстройствами поведения (40 836 человек годом ранее).

Сократилось и число больных с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства и расстройства поведения. Их выявлено 278,2 на 100 тыс. населения (310,3 годом ранее).

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, также снизилась с 23,6% в 2024 году до 22,9% в 2025-м.

Антон Голицын