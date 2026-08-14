В Ярославской области заработали 40 комплексов фотовидеофиксации «Паук»

В Ярославской области начали работу 40 новых комплексов фотовидеофиксации «Паук». Об этом сообщило УМВД России по региону со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО

Комплексы установлены в Ярославле, Тутаеве, а также на автомобильных дорогах Ярославской области. В частности, камеры появились на пересечениях проспектов и улиц в Ярославле, на Юго-Западной окружной дороге, автодороге в обход Переславля-Залесского и других участках.

В Ярославле комплексы установлены в том числе на пересечениях проспекта Ленина с улицей Свердлова, Тутаевского шоссе с улицами Панина, Пашуковской, Елены Колесовой, Урицкого и Батова, проспекта Фрунзе с улицей Лескова, Московского проспекта с улицами Слепнева, Павлова, Нагорной и Гагарина, проспекта Машиностроителей с улицами Серго Орджоникидзе и Саукова, Ленинградского проспекта с улицами Механизаторов, Панина, Строителей и Урицкого.

Также камеры появились на пересечениях улиц Собинова и Пушкина, Калинина и Дорожной, Большой Федоровской и проспекта Толбухина, проспекта Октября с улицами Победы, Чайковского и Республиканской, улицы Городской Вал с улицами Салтыкова-Щедрина и Большой Октябрьской, улицы Свободы с улицей Республиканской, Мышкинского проезда с улицей Лисицына, улицы Маяковского с улицей Шандорной и других участках.

В Тутаеве комплекс установлен на пересечении проспекта 50-летия Победы с улицей Комсомольской. На обходе Переславля-Залесского камера появилась на пересечении с автодорогой М-8 «Холмогоры». Еще несколько комплексов размещены на окружной дороге Ярославля и региональных автодорогах.

По данным Госавтоинспекции, комплексы фиксируют превышение установленной скорости движения, управление автомобилем водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, а также перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями. Кроме того, камеры фиксируют нарушение правил пользования телефоном водителем.

Антон Голицын