Росавиация закрыла для полетов аэропорт Ярославля

Аэропорт Ярославля (Туношна) временно не производит прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Сообщение о приостановке полетов появилось в 0:40. Беспилотная опасность в регионе прошедшей ночью не вводилась. Режим был введен в соседней Костромской области, сообщил губернатор Сергей Ситников в 4:35.

Ограничения пока не повлияли на расписание полетов, так как ближайший рейс из Санкт-Петербурга запланирован на вечер пятницы.

UPD: Ограничения были сняты в 8:42 14 августа.

Антон Голицын