Росавиация закрыла для полетов аэропорт Ярославля
Аэропорт Ярославля (Туношна) временно не производит прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в «Максе».
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Сообщение о приостановке полетов появилось в 0:40. Беспилотная опасность в регионе прошедшей ночью не вводилась. Режим был введен в соседней Костромской области, сообщил губернатор Сергей Ситников в 4:35.
Ограничения пока не повлияли на расписание полетов, так как ближайший рейс из Санкт-Петербурга запланирован на вечер пятницы.
UPD: Ограничения были сняты в 8:42 14 августа.