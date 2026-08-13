На М-8 в Ростовском округе загорелся автомобиль
На 186-м километре трассы М-8 в Ярославской области загорелся автомобиль. Об этом сообщила администрация Ростовского муниципального округа на своей странице ВКонтакте.
Фото: администрация Ростовского округа
Из-за возгорания затруднено движение по трассе в районе происшествия. По предварительным данным, водитель автомобиля жив и доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
UPD: Позднее в ГУ МЧС по региону уточнили, что в ходе происшествия никто не пострадал. Пожар был ликвидирован в 16:25.