На М-8 в Ростовском округе загорелся автомобиль

На 186-м километре трассы М-8 в Ярославской области загорелся автомобиль. Об этом сообщила администрация Ростовского муниципального округа на своей странице ВКонтакте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Ростовского округа Фото: администрация Ростовского округа

Из-за возгорания затруднено движение по трассе в районе происшествия. По предварительным данным, водитель автомобиля жив и доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

UPD: Позднее в ГУ МЧС по региону уточнили, что в ходе происшествия никто не пострадал. Пожар был ликвидирован в 16:25.

Антон Голицын