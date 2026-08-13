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На М-8 в Ростовском округе загорелся автомобиль

На 186-м километре трассы М-8 в Ярославской области загорелся автомобиль. Об этом сообщила администрация Ростовского муниципального округа на своей странице ВКонтакте.

Фото: администрация Ростовского округа

Фото: администрация Ростовского округа

Из-за возгорания затруднено движение по трассе в районе происшествия. По предварительным данным, водитель автомобиля жив и доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

UPD: Позднее в ГУ МЧС по региону уточнили, что в ходе происшествия никто не пострадал. Пожар был ликвидирован в 16:25.

Антон Голицын

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