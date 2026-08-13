Квартальнов назвал приход в «Локомотив» подарком судьбы

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Дмитрий Квартальнов не раздумывал, когда получил приглашение возглавить команду. Об этом он рассказал журналистам в ходе открытой тренировки 13 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Квартальнов

Фото: ХК «Локомотив» Дмитрий Квартальнов

Фото: ХК «Локомотив»

«Знаете, есть клубы, в которых долго не думаешь, в общем-то, идешь и только… Это, в общем-то, такой подарок судьбы — прийти в чемпионскую команду»,— сказал Дмитрий Квартальнов.

Новый наставник не планирует кардинально менять стиль игры «Локомотива», так как он уже показал свою эффективность.

«В других командах где-то что-то приходилось создавать, как бы строить. Где-то не до конца, где-то получалось что-то. А здесь уже команда есть, она состоялась. Здесь чисто, как уже сказал, такие нюансы, моменты. Как говорится, намолено здесь хорошее, тут мы точно трогать не будем, будем только подготавливать, развивать ребят»,— пояснил наставник «Локомотива».

Дмитрий Квартальнов планирует пообщаться со своим предшественником Бобом Хартли, который накануне приехал в Ярославль в качестве консультанта ярославской хоккейной команды.

Антон Голицын