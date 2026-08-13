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В ярославском правительстве будут использовать ИИ

Правительство Ярославской области планирует использовать искусственный интеллект (ИИ) для своей работы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев на встрече с журналистами.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

«ИИ серьезно меняет мир и экономику, трудовые отношения. Внедряем современные технологии и в работу правительства области. Приобретаем программу, уже оттестировали. Все протоколы по муниципальным округам, по совещаниям и встречам будет формировать ИИ. Перемены будут, это точно»,— сообщил Михаил Евраев.

По словам губернатора, искусственный интеллект уже использует в своей работе министерство имущественных отношений.

Антон Голицын

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