В Ярославской области работники образования получат разовую выплату в сентябре

В Ярославской области учителя школ, воспитатели в детских садах и сотрудники дополнительного образования получат в сентябре дополнительные выплаты. Об этом сообщил на встрече с журналистами 13 августа губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Мы сделаем в первой декаде сентября выплату учителям в размере 40 тыс. руб., воспитателям — 30 тыс. и руководителям кружков дополнительного образования — 20 тыс.»,— сказал Михаил Евраев.

Выплаты планируются на основе указа президента о мерах поддержки педагогических работников. При этом решение о выплатах каждый регион принимает самостоятельно. Точное количество получателей выплат будет определено после 1 сентября.

Антон Голицын