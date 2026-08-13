В Ярославской области средняя зарплата приблизилась к 90 тыс. рублей

В Ярославской области средняя заработная плата выросла с начала года на 17,7% и составила 88 447 руб. в месяц. Об этом заявил на встрече с журналистами 13 августа губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Средняя — это когда у кого-то высокая, у кого-то низкая. Этот рост произошел благодаря тому, что уменьшилось количество низких зарплат. Мы сделали МРОТ не 27, а 30 тыс. руб., и это тоже сыграло свою роль»,— сказал губернатор Михаил Евраев.

Уровень бедности, по словам губернатора, в Ярославской области составляет в данный момент 6,1%, что ниже, чем в целом по стране (6,7%).

Антон Голицын