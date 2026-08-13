В Ярославле определили подрядчика для ремонта улицы Яковлевской

В Ярославле определен подрядчик для комплексного ремонта улицы Яковлевской и прилегающих участков. Двухгодичный контракт с организацией находится на стадии подписания, сообщил мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

По его словам, после завершения юридических процедур подрядчик сможет приступить к работам. Начать ремонт планируется уже в начале сентября. Работы будут вестись одновременно на трех участках. Первый — улица 3-я Яковлевская от проспекта Авиаторов до границы города. Второй — участок улицы Яковлевской в районе дома №7 до границы городского округа. Третий — автомобильная дорога без названия между этими улицами, включая разворотное кольцо общественного транспорта.

В рамках ремонта предусмотрена полная замена асфальтобетонного покрытия, обновление систем ливневой канализации и уличного освещения, а также приведение в нормативное состояние пешеходных зон.

Как отметил господин Молчанов, жители Ярославля неоднократно обращались с просьбой привести в нормативное состояние эти транспортные узлы. Маршрут к Областной клинической больнице ежедневно используют пациенты, врачи, родственники и бригады скорой помощи.

«Эта дорога давно требовала капитального ремонта, и теперь решение принято, а финансирование обеспечено»,— сообщил мэр.

Антон Голицын