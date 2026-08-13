В Ярославской области остановилось подорожание бензина

В Ярославской области за неделю с 4 по 10 августа средняя цена автомобильного топлива не изменилась. Данные приводит Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средняя цена бензина осталась на том же уровне, что и неделей ранее, — 66,58 руб. Без изменений осталась цена АИ-92 и АИ-95 — 63,19 и 67,93 руб. соответственно. Аналогичная ситуация с дизельным топливом, цена которого осталась на уровне 78,38 руб.

АИ-98 и выше подорожал на 0,13 руб. — до 94,60 руб. В целом бензин в Ярославской области остается самым дешевым в ЦФО и вторым по дешевизне в стране.

Антон Голицын