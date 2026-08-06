В Ярославской области существенно замедлилось подорожание бензина

В Ярославской области за неделю с 27 июля по 3 августа цена за литр автомобильного бензина выросла в среднем с 66,54 до 66,58 руб., что говорит о существенном снижении темпов подорожания топлива. Данные по ценам опубликовал Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Так, в период с 13 по 20 июля подорожание составило около 9 коп., с 20 по 27 июля — 13 коп. На прошедшей неделе литр АИ-92 подорожал на 1 коп. — до 63,19 руб., АИ-95 на 3 коп. — до 67,93 руб., АИ-98 и выше на 83 коп. — до 94,47 руб. Дизельное топливо в среднем выросло в цене на 2 коп. — до 78,38 руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на этой неделе сеть АЗС «Газпром нефть» отменила лимиты на продажу топлива в Ярославской области.

Алла Чижова