Президент ХК «Локомотив» награжден орденом

Президент ярославского ХК «Локомотив» Юрий Яковлев награжден орденом Александра Невского за заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу. Указ о награждении государственными наградами подписал президент России Владимир Путин 12 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Такую же награду получил президент клуба ЦСКА Игорь Есмантович. В сезоне 2025—2026 годов ярославский «Локомотив» завоевал высший трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина. Ранее Юрию Яковлеву было присвоено звание почетного гражданина Ярославской области. Также в этом году он получил приз имени Валентина Сыча как лучший руководитель хоккейного клуба.

Антон Голицын