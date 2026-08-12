В Ярославле реку Дунайку загрязняли сточными водами

Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт сброса недостаточно очищенных сточных вод в ручей, питающий реку Дунайку во Фрунзенском районе Ярославля. Об этом сообщили в ведомстве.

Лабораторные анализы подтвердили превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в стоках организации. Воды поступали по водоотводной канаве с производственной площадки без должной очистки.

В отношении руководителя компании возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушение экологических требований при эксплуатации объектов, правил охраны водных ресурсов и среды обитания биологических видов. Ответственность предусмотрена статьями 8.1 (часть 4), 8.13 (часть 1) и 8.14 КоАП РФ.

Прокурор внес руководству организации представление с требованием устранить выявленные нарушения законодательства, которое находится на рассмотрении. Контроль за исполнением требований прокуратуры и устранением нарушений продолжается в рамках надзорных мероприятий.

Антон Голицын