В Ярославле двух жителей приговорили к 21 году колонии за госизмену и диверсию

Ярославский областной суд вынес приговор жителям Ярославля и Гаврилов-Яма Владиславу Тертычному и Илье Дубенскому, обвиненным в государственной измене и диверсии. Они осуждены на 21 год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщили в суде и прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подсудимые

Фото: Ярославский областной суд Подсудимые

Фото: Ярославский областной суд

Суд установил, что в марте 2025 года 40-летний и 33-летний подсудимые по заданию украинского куратора совершили поджог релейного шкафа на железнодорожном перегоне в Гаврилов-Ямском районе и нанесли не менее 45 граффити с символикой запрещенной организации на зданиях двух городов.

Государственным обвинителем выступил прокурор области Климент Юрздицкий. Помимо лишения свободы подсудимым назначены штраф в размере 300 тыс. руб. и ограничение свободы на полтора года. Суд также конфисковал у одного из осужденных два мобильных телефона как орудия преступления.

Приговор вынесен по совокупности преступлений с учетом ранее назначенного наказания. Обвиняемым вменяются статьи, предусматривающие ответственность за государственную измену (ст. 275 УК РФ), а также совершение диверсии группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ). На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Антон Голицын